Nuno Tavares, Fabiani fa chiarezza sulla situazione

Il ds della Lazio ha spento le polemiche che si erano generate per la convocazione di Nuno Tavares in nazionale dopo l’infortunio subito

Il ds della Lazio, Angelo Fabiani, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Radio, dove ha parlato anche del caso legato a Nuno Tavares, rimasto fuori dal match per infortunio contro il Bologna e poi convocato in nazionale portoghese.

LE PAROLE – «Tutte le Nazionali vogliono i calciatori in ritiro, poi si effettuano gli esami del caso. Per Tavares hanno evidenziato una piccola sofferenza quindi in serata tornerà a Roma. Voleva giocare contro il Bologna, ma ha avuto un nuovo problemino. Aspettiamo anche novità su Zaccagni che aveva qualche fastidio. Ma noi siamo obbligati a farli partire, poi si valutano in ritiro».