Calciomercato Lazio, emergenza totale per Sarri! Per sbloccare la campagna acquisti serve questa cosa - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: il nodo uscite per sbloccare il mercato estivo. La situazione attuale dei biancocelesti

Come ogni anno, al termine della stagione calcistica arriva il momento in cui la Lazio deve fare i conti con il rientro dei giocatori in prestito e con la necessità di valutare la rosa in vista della nuova annata. Nel quadro del Calciomercato Lazio, la situazione si fa complessa soprattutto per la presenza di molti calciatori temporaneamente lontani da Formello, che ora attendono una decisione sul loro futuro.

Il tecnico Maurizio Sarri ha espresso chiaramente alla società l’urgenza di sfoltire la rosa, che attualmente appare sovradimensionata e appesantita da contratti pesanti, per permettere alla Lazio di poter finalmente muoversi con maggiore libertà sul mercato. Come riportato dall’ultimo numero del Corriere dello Sport, il blocco del mercato imposto al club potrà essere superato solo attraverso un alleggerimento concreto della rosa.

Ad oggi, l’unica cessione significativa è stata quella di Tchaouna, venduto a 15 milioni di euro grazie al suo potenziale e alla giovane età, una plusvalenza importante per il bilancio biancoceleste. Altri profili, come Cancellieri, interessano club come il Cagliari, ma il giocatore vorrebbe ancora confrontarsi con Sarri per guadagnarsi un posto. Situazione simile per Noslin, il cui destino è ancora in bilico tra permanenza e trasferimento.

Rimane confermato il ritorno di Cataldi a Formello, salvo sorprese. Più delicata è la posizione di Floriani Mussolini, seguito da Watford, Udinese e Cremonese: la Lazio vorrebbe cedere il giocatore mantenendo però un diritto di recompra per non perdere il controllo su uno dei suoi prospetti.

Il vero problema del Calciomercato Lazio riguarda però tre contratti che pesano come macigni: Basic, Fares e Kamenovic. Tutti e tre i giocatori hanno un contratto fino al 2026, e nessuno sembra disposto ad accettare un taglio o una buonuscita. Basic, escluso dal ritiro, potrebbe essere il primo a essere ceduto, ma la Lazio spera di incassare almeno tre milioni complessivi da queste uscite.

Sul fronte prestiti, invece, il brasiliano Marcos Antonio sarà riscattato dal San Paolo nel 2026, mentre Diego Gonzalez resterà in prestito all’Atlas fino a dicembre. Artistico è seguito da Spezia e Salernitana, mentre Sanà Fernandes è rientrato dal prestito al Breda. Infine, Filipe Bordon è stato ceduto al Sudtirol con opzione di controriscatto.

In sintesi, il Calciomercato Lazio in questa fase è vincolato a doppio filo dalla capacità di piazzare i giocatori in esubero. Solo una strategia efficace di uscite potrà liberare risorse economiche e spazio in rosa per gli acquisti che Sarri aspetta per costruire una squadra competitiva.