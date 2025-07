Rivali Lazio: quella big italiana vuole a tutti i costi Pobega (ex obiettivo dei biancocelesti). Il punto - Lazio News 24

Pobega nel mirino del Bologna: i rivali della Lazio vogliono rinforzarsi a centrocampo. La situazione

Il nome di Tommaso Pobega, centrocampista dinamico di proprietà del Milan, torna a circolare con forza nelle strategie di mercato del Bologna, una delle rivali della Lazio nella corsa europea della prossima stagione. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo Giovanni Sartori sarebbe tornato a insistere per portare a termine l’operazione, puntando su un giocatore che può garantire sostanza, corsa e qualità.

Pobega, classe 1999, è da tempo nel radar della dirigenza rossoblù. L’interesse del Bologna non è una novità, ma oggi la trattativa appare più concreta. L’idea sarebbe quella di ottenere il centrocampista con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a circa 7 milioni di euro. Una soluzione gradita al club emiliano, che punta a distribuire l’investimento nel tempo, pur garantendosi un rinforzo importante per il nuovo tecnico Vincenzo Italiano.

Il profilo di Pobega è perfetto per un centrocampo dinamico e propositivo: capace di recuperare palloni ma anche di inserirsi in zona offensiva, il giocatore rappresenterebbe un innesto di valore per una squadra che vuole confermarsi tra le rivali della Lazio per le zone alte della classifica.

Il Milan, però, preferirebbe cedere il giocatore a titolo definitivo, per incassare subito e finanziare nuovi acquisti. I rossoneri stanno infatti ridefinendo il proprio organico e valutano ogni possibile uscita per reinvestire sul mercato.

Nonostante la distanza tra le parti sulla formula, la trattativa continua e sembra che i margini per un accordo si stiano riducendo. Anche la volontà del calciatore potrebbe risultare decisiva: a Bologna, Pobega avrebbe la possibilità di giocare con continuità, opzione che potrebbe spingerlo a forzare la mano.

Se l’affare dovesse concretizzarsi, il Bologna si rafforzerebbe ulteriormente, confermandosi una delle principali rivali della Lazio per la zona Europa. I biancocelesti, dunque, dovranno tenere d’occhio le mosse del club felsineo, che punta a rinforzarsi con intelligenza e ambizione.