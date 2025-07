Ritorno al Futuro: la Lazio di Sarri tra vecchie conoscenze e nuove scommesse

Lazio, ritorno al futuro: Sarri riparte da alcune certezze e, a causa del blocco totale del mercato, alcune scommesse

Il secondo capitolo dell’era Sarri alla Lazio si apre con una squadra profondamente mutata rispetto a quella che aveva lasciato nel marzo 2024. Il ricordo del clamoroso secondo posto e dell’ottavo di finale di Champions contro il Bayern è ancora vivo, ma i protagonisti sono cambiati. Di quella formazione che contava su Luis Alberto, Immobile, Felipe Anderson, Guendouzi, Rovella e Kamada, Sarri ritroverà solo l’ex juventino Rovella e il francese Guendouzi. Questo significa che il tecnico dovrà reinventare gran parte degli equilibri, adattando i suoi principi di gioco a un organico che, dal punto di vista tattico, non sente ancora “suo”.

Le premesse sono chiare: un blocco del mercato che impedisce gli acquisti desiderati. Sarri aveva chiesto interventi precisi, come una mezzala sinistra (Frattesi o Fazzini, quest’ultimo poi acquistato dalla Fiorentina e già controverso), aveva espresso perplessità su centravanti come Castellanos o Dia e sul terzino sinistro Tavares. Ora, dovrà arrangiarsi con ciò che ha. Tuttavia, la sua meticolosità sarà fondamentale per valorizzare ogni elemento. Sarri studierà come modificare la squadra, cercando di infondere le sue idee a partire dalla porta, con Provedel in vantaggio su Mandas per la sua capacità di palleggio. La difesa vedrà Marusic, Gila e Romagnoli, con la delicata scelta del terzino sinistro che potrebbe ricadere su Hysaj o su un Tavares da disciplinare. A centrocampo, Rovella e Guendouzi saranno intoccabili, mentre il “terzo” dovrà emergere tra le fila esistenti, magari con Dele-Bashiru chiamato a convincere il tecnico rapidamente. In avanti, il tridente Isaksen, Castellanos e Zaccagni sarà la base, con la curiosità di vedere Dia all’opera. Un ritorno al futuro per Sarri, che dovrà fare di necessità virtù, sperando in rinforzi a gennaio (come il “sogno” Insigne) e soprattutto che non ci siano ulteriori dolorose partenze.