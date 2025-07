Derby della Capitale: due percorsi diversi, la stessa sfida per Gasperini e Sarri

Derby della Capitale, sulle sponde del Tevere tante incertezze provenienti dal mercato e la speranza è affidata ai tecnici: Sarri e Gasperini

Roma e Lazio, avversarie nel Derby della Capitale, si apprestano ai rispettivi raduni con modalità inedite e un’estate di calciomercato che lascerà più dubbi che certezze per entrambe le sponde del Tevere. A differenza del passato, come riportato da la Gazzetta dello Sport, i ritiri si svolgeranno “in casa”, nei rispettivi centri sportivi, lontano dal “caldo abbraccio della tifoseria” montano e costringendo a sedute all’alba e al tramonto per sfuggire al clima rovente della città. Se per la Lazio il mercato è stato un blocco totale, la Roma ha dovuto fare i conti con la necessità di vendere per poter operare, come sottolineato da Ranieri, il tutto con la freddezza di chi guarda al bilancio.

Nonostante le diverse premesse, la speranza di entrambe le tifoserie si affida a due figure chiave: Gian Piero Gasperini (67 anni) per la Roma e Maurizio Sarri (66 anni) per la Lazio. Sono i due tecnici più anziani e, per meglio dire, i più esperti dell’intera Serie A. Il loro profilo comune è la modernità delle idee e un calcio innovativo che trascende lo stile di gioco. Gasperini, con il suo 3-4-2-1, predilige aggressione, dinamismo e intensità, mentre Sarri, con il suo immutabile 4-3-3, punta su protezione, palleggio e ricerca della profondità. Entrambi rappresentano la garanzia e il volto delle rispettive squadre, chiamati a compiere imprese che vadano oltre il mercato. Gasperini arriva forte della vittoria dell’Europa League e di frequenti qualificazioni in Champions League con l’Atalanta, un traguardo sfuggito ai Friedkin alla Roma negli ultimi anni. Sarri, dal canto suo, vanta un’Europa League con il Chelsea e i titoli con la Juventus. La loro sfida è duplice: non solo portare risultati sul campo, ma anche infondere fiducia e concretezza in ambienti che hanno vissuto un giugno di incertezza, con le loro filosofie e il loro carisma a rappresentare il punto di riferimento più chiaro e solido per le tifoserie della Capitale.