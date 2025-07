Calciomercato Lazio, Sarri abbastanza deluso dalla situazione. Il racconto di una situazione drammatica - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, Sarri deluso: niente rinforzi e rosa incompleta. Una situazione drammatica

Il calciomercato Lazio sta prendendo una piega inaspettata e tutt’altro che positiva per Maurizio Sarri. L’allenatore toscano si ritroverà a guidare una squadra ben diversa da quella che immaginava quando ha firmato il suo nuovo contratto. All’epoca, Sarri era convinto che la società gli avrebbe garantito almeno tre innesti mirati per rinforzare il gruppo, ignaro dei vincoli imposti dal blocco Covisoc che avrebbero cambiato i piani.

Il raduno della Lazio è fissato per il 10 luglio, seguito dal ritiro a Formello a partire dal 14. Tuttavia, a disposizione di Sarri ci sarà un organico praticamente identico a quello che Marco Baroni ha allenato nella passata stagione. Le uniche variazioni riguardano il ritorno di Danilo Cataldi e la partenza di Loum Tchaouna, oltre ad alcuni rientri dai prestiti che però sono destinati a lasciare nuovamente la Capitale.

Il nodo cruciale del calciomercato Lazio resta legato alle tre richieste che Sarri aveva avanzato alla dirigenza: una mezzala di qualità, un centravanti affidabile e un terzino sinistro con maggiore disciplina tattica. Nomi come Davide Frattesi e Tommaso Fazzini erano stati indicati dal tecnico per rinforzare il centrocampo, mentre in attacco restano dubbi su Castellanos e Dia, giudicati poco adatti al tipo di gioco richiesto. Per la fascia sinistra, l’allenatore aveva chiesto un profilo più equilibrato rispetto a Pellegrini e Tavares, quest’ultimo ritenuto troppo caotico nelle letture difensive.

La situazione attuale, però, sembra allontanare ogni possibilità concreta di vedere questi rinforzi arrivare a breve. Il calciomercato della Lazio è fermo, rallentato da limiti finanziari e da strategie poco chiare da parte della dirigenza biancoceleste.

Sarri si appresta dunque a cominciare la preparazione con una rosa incompleta e senza quei tasselli chiave che avrebbero potuto fare la differenza. I tifosi attendono segnali concreti dal club, ma per ora il calciomercato Lazio continua a deludere le aspettative.