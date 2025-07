Calciomercato Lazio, Pinamonti sempre nel mirino. Il mercato bloccato permette ad una rivale di farsi avanti - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Pinamonti piace, ma il blocco complica tutto. Quella rivale è pronta a soffiare l’attaccante

Il Calciomercato Lazio si intreccia con i piani del nuovo Sassuolo targato Fabio Grosso, appena tornato in Serie A dopo una brillante stagione in cadetteria. Tra le priorità del club emiliano c’è la cessione di Andrea Pinamonti, attaccante classe 1999 che non rientra più nei piani tecnici del nuovo allenatore neroverde. Proprio Pinamonti è finito nel mirino della Lazio, alla ricerca di rinforzi nel reparto offensivo in vista della nuova stagione.

L’interesse dei biancocelesti è concreto: il profilo dell’ex Inter piace per caratteristiche tecniche, esperienza e capacità di adattarsi a diversi moduli di gioco. Tuttavia, secondo quanto riportato da Sportmediaset, il blocco del mercato biancoceleste sta complicando ogni possibile trattativa. La situazione economica del club e la necessità di sfoltire prima di poter investire hanno congelato molte operazioni, compresa quella legata a Pinamonti.

Il Sassuolo, dal canto suo, è pronto ad ascoltare offerte: l’attaccante ha mercato e la società punta a cederlo a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto. La valutazione si aggira attorno ai 12-15 milioni di euro, una cifra che al momento la Lazio non può permettersi di spendere senza prima liberarsi di alcuni ingaggi pesanti in rosa.

Intanto, si fa avanti anche la Fiorentina, che avrebbe già preso contatti con l’entourage del giocatore. I viola sono in cerca di un centravanti e Pinamonti rappresenta una valida alternativa ai profili stranieri attualmente seguiti. Rispetto alla Lazio, la Fiorentina sembra avere una maggiore libertà operativa in questa fase del mercato, e potrebbe sfruttare il momento di stallo dei biancocelesti per anticipare la concorrenza.

Il Calciomercato Lazio, dunque, si trova in una fase delicata. Le idee non mancano, ma i vincoli finanziari e la necessità di cedere prima di acquistare stanno rallentando ogni mossa. Pinamonti resta un obiettivo interessante, ma senza una svolta sul fronte delle uscite, difficilmente l’affare potrà concretizzarsi.

La prossima settimana sarà decisiva per capire se la Lazio potrà sbloccare il proprio mercato e tornare competitiva su tavoli importanti come quello che porta al centravanti del Sassuolo.