Lazio, cosa fare con Mussolini? Prestito possibile, ma Sarri vuole riportarlo a Roma per la storia! - Lazio News 24

Lazio, futuro incerto per Mussolini: tra A, Cremonese e ipotesi estero. Il punto sul giocatore

È stato uno dei protagonisti più positivi della stagione della Juve Stabia, con cui ha sfiorato la promozione in Serie A. Ora il futuro di Romano Floriani Mussolini, esterno destro classe 2003, torna ad essere un tema caldo in casa Lazio. Dopo il prestito in Campania, il club biancoceleste sta valutando attentamente la posizione del giovane talento cresciuto nel proprio settore giovanile.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico Maurizio Sarri, che aveva già avuto modo di osservare Mussolini durante il ritiro ad Auronzo di Cadore nel 2023, sarebbe incuriosito dai progressi mostrati dal giocatore in Serie B. Tuttavia, le incognite sul suo futuro restano numerose.

La Lazio, infatti, vorrebbe trovare una soluzione che permetta al calciatore di continuare a crescere, ma senza rinunciare al controllo del suo cartellino. La formula preferita resta quella del prestito con diritto di riscatto e controriscatto, opzione che avrebbe già suscitato l’interesse della Cremonese, recentemente promossa in Serie A. I contatti tra i due club proseguono, e l’operazione potrebbe chiudersi entro la fine di luglio.

Ma Mussolini piace anche all’estero. In particolare, la famiglia Pozzo, proprietaria di Udinese e Watford, starebbe pensando a un’operazione a lungo termine: acquisto definitivo da parte dell’Udinese e successivo prestito in Championship, con destinazione Londra. L’idea affascina il giocatore, ma per completare il salto internazionale, la priorità resta un esordio in Serie A con la Lazio, anche per dare maggiore visibilità al suo percorso.

Al momento, la dirigenza biancoceleste resta vigile. Mussolini è considerato un prospetto interessante, ma il suo futuro dipenderà da molteplici fattori: esigenze di rosa, opportunità di mercato e sviluppo personale. Sarri deciderà se tenerlo in prima squadra o se proseguire nel suo percorso di crescita lontano da Roma.

Una cosa è certa: il nome Mussolini continua a far discutere dentro e fuori il campo, ma alla Lazio interessa soprattutto il talento e la possibilità di farlo maturare nel modo giusto.