Calciomercato Lazio, Folorunsho si allontana dai biancocelesti! Quella squadra pronta a fare una grande offerta - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: sfuma l’obiettivo Folorunsho, ora il Cagliari è in pole

Il Calciomercato Lazio registra una nuova occasione che sembra destinata a sfumare. Si tratta di Michael Folorunsho, centrocampista classe 1998, che nelle scorse settimane era stato accostato con insistenza al club biancoceleste, in particolare per volontà del nuovo tecnico Maurizio Sarri, grande estimatore del giocatore.

Folorunsho era uno dei nomi preferiti dal tecnico ex Verona per rinforzare la mediana, grazie alla sua fisicità, duttilità tattica e capacità di inserimento. Tuttavia, secondo quanto riportato da Lazionews.eu, la pista si sta raffreddando a favore di un’altra pretendente: il Cagliari.

Il club sardo, ora affidato a Fabio Pisacane, ha infatti intensificato i contatti con la Fiorentina, proprietaria del cartellino di Folorunsho. Il centrocampista, dopo una stagione ai margini nella rosa viola, è ormai in uscita e alla ricerca di una nuova destinazione dove possa trovare spazio e continuità.

La valutazione del giocatore si aggira attorno ai 6 milioni di euro, una cifra ritenuta sostenibile dal Cagliari, che sta lavorando per assicurarsi il suo cartellino già in questa fase iniziale di mercato. La Lazio, dal canto suo, non avrebbe ancora mosso passi ufficiali, anche a causa del blocco che condiziona ogni operazione in entrata.

Nel contesto del Calciomercato Lazio, l’operazione Folorunsho avrebbe potuto rappresentare un colpo utile e sostenibile, sia tecnicamente che economicamente. Ma i rallentamenti legati alla necessità di sfoltire l’organico e liberare spazio salariale stanno limitando ogni manovra della dirigenza biancoceleste.

Così, mentre il Cagliari accelera, la Lazio resta a guardare, vedendo probabilmente sfumare un obiettivo concreto e potenzialmente strategico per Baroni. Se non arriverà un cambio di passo, il rischio è che il Calciomercato Lazio perda altri profili interessanti, lasciando spazio solo a interventi tardivi o secondari.