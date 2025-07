Calciomercato Lazio, sarà derby capitolino per quel fuoriclasse! Il punto sulla trattativa - Lazio News 24

Condividi via email

Calciomercato Lazio bloccato, la Roma tenta il colpo El Aynaoui: occasione persa per Sarri? Le ultime novità

Il calciomercato Lazio vive un momento di totale stallo, e la situazione inizia a farsi pesante anche sul piano competitivo. Mentre i biancocelesti restano fermi ai box a causa delle limitazioni imposte dalla Covisoc, che ha rilevato il superamento dei tre paletti previsti dalle norme Noif, la Roma prova a sfruttare il momento favorevole per tentare uno scippo di mercato ai cugini.

L’obiettivo in questione è Neil El Aynaoui, centrocampista classe 2001, francese di nascita ma con passaporto marocchino. Nella scorsa stagione, sotto la guida di William Still al Lens, El Aynaoui ha mostrato tutto il suo potenziale collezionando 24 presenze, 8 gol e 1 assist in campionato. Un rendimento che lo ha reso uno dei centrocampisti più interessanti della Ligue 1 e un profilo ambito da diversi club europei.

La Lazio, in tempi normali, sarebbe stata in prima fila nella corsa al talento franco-marocchino, che ben si adatterebbe alle idee tattiche di Maurizio Sarri. Tecnico, dinamico e con buona visione di gioco, El Aynaoui è stato seguito dagli osservatori biancocelesti nei mesi scorsi, prima che il blocco imposto dalla Covisoc rendesse impraticabili i movimenti in entrata.

Approfittando della situazione nel calciomercato Lazio, è ora la Roma di Gian Piero Gasperini a muoversi concretamente. Il club giallorosso avrebbe già avanzato una prima offerta da 20 milioni di euro, una cifra però ritenuta insufficiente dal Lens, che valuta il cartellino del centrocampista attorno ai 30 milioni. La trattativa è in corso, ma la Roma sembra intenzionata ad affondare il colpo.

Questa fase complicata del calciomercato Lazio rischia quindi di far perdere un altro potenziale rinforzo di qualità a Sarri, che resta a guardare mentre i rivali storici potrebbero portare a casa un obiettivo condiviso. E mentre la dirigenza biancoceleste lavora per rientrare nei parametri e sbloccare il mercato, l’impressione è che altri treni importanti rischino di passare senza fermarsi a Formello.

Il calciomercato Lazio è fermo, ma intorno ai biancocelesti il mercato corre veloce.