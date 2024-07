Noslin Lazio, tutte le CIFRE del primo colpo di mercato dei biancocelesti: il comunicato. Gli ultimi aggiornamenti

Il primo colpo dell’estate per la Lazio è stato l’attaccante Tijjani Noslin. Un affare che in queste settimane ha generato perplessità sul costo complessivo, spingendo molti tifosi a chiedersi se realmente il valore del giocatore rispecchia quel prezzo. Per avere un quadro ancor più dettagliato, rispondendo agli obblighi di una società quotata in Borsa, la Lazio ha comunicato tutti i dettagli dell’acquisizione di Noslin in una nota agli azionisti:

COMUNICATO– “L’acquisizione definitiva prevede un corrispettivo di Euro 8.540.000,00, pagabile in due annualità, oltre al contributo di solidarietà nell’importo massimo di Euro 368.000,00 e a premi legati a particolari risultati sportivi per un importo massimo di Euro 9.760.000,00. Inoltre, in caso di futura cessione del calciatore, Hellas Verona SpA mantiene il diritto a ricevere una percentuale sulla somma ricevuta da S.S. Lazio SpA. Il calciatore ha sottoscritto un contratto di lavoro quinquennale“.