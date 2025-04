Noslin Lazio, che il futuro del centravanti sarà forse lontano da Roma? Ecco cosa filtra da Formello

Condividi via email

Noslin Lazio, il destino del centravanti biancoceleste è già in bilico da questa estate? Le ultime decisioni della società capitolina

Noslin alla Lazio è stato forse un errore? Questa è la domanda che martella nella mente dei tifosi biancocelesti sin da quando il centravanti è giunto nella capitale dal Verona. I biancocelesti sono stati infatti eliminati dalla UEFA Europa League anche per causa del suo rigore sbagliato che, de facto, non è né il primo e difficilmente sarà l’ultimo.

Stando infatti a quanto riporta il Messaggero, il giocatore non ha mai realizzato un tiro dal dischetto. Una statistica allarmante per un giocatore che avrebbe dovuto rilanciare i biancocelesti in un finale di stagione complicato.

Stando a quanto riporta invece il Correrie della Sera il centravanti sarebbe in dubbio. Saranno decisivi questi ultimi sei incontri di campionato per permettere alla società di valutare un’eventuale riconferma per la prossima stagione.