Noslin Lazio, il futuro dell’attaccante è sempre più in bilico: si giocherà tutto in sei partite! Il punto

Il futuro dell’attaccante della Lazio continua ad essere messo in discussione e in questo finale di stagione si gioca il tutto per tutto

C’è un clima di forte delusione dalle parti di Formello, con la squadra di Baroni che deve necessariamente alzare la testa e battere il Genoa se non vuole perdere l’ultimo obiettivo rimasto a disposizione della Lazio.

La società però sta già guardando al futuro e in queste ore si sta discutendo del futuro di alcuni giocatori della rosa di Baroni. Tra questi c’è anche il nome di Noslin, che sembra sempre più lontano dalla permanenza in biancoceleste. Come analizzato dal Corriere dello Sport, il rigore sbagliato contro il Bodo potrebbe pesare come un macigno e la speranza è quella che, al contrario, possa scatenargli una reazione di rabbia che lo porti a trovare una costanza nel rendimento. In queste ultime partite si giocherà il tutto per tutto, poi si faranno i conti su quello che sarà il suo futuro.