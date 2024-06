Noslin Lazio, data limite fissata per il giocatore: oggi l’INCONTRO Lotito-Setti. Gli ultimi aggiornamenti

Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, si avvicina la scadenza del countdown fissata al

30 giugno per Noslin. Questa è la data limite per chiudere l’operazione a un prezzo “agevolato”, per quanto sia un esborso importante: circa 15 milioni di euro più bonus per l’acquisto a titolo definitivo, senza tensioni improvvise sarà il secondo rinforzo della Lazio dopo Tchaouna.

Il mercato della Lazio si sta accendendo, la giornata può essere determinante per l’attaccante del Verona. Lotito e Setti trattano da settimane, oggi dovrebbero incontrarsi a Milano per l’assemblea di Lega. Sembra comunque una questione di dettagli, visti gli interessi reciproci: la Lazio cerca di aggiungere alla rosa un calciatore utilizzabile come centravanti e sulla trequarti, il Verona vuole centrare un’importante plusvalenza dopo solo mezzo campionato.