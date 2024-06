Noslin Lazio, affare in CHIUSURA! Arriva la CONFERMA che fa SOGNARE i tifosi. I dettagli

Noslin-Lazio, affare in chiusura! Arriva la conferma che sognare i tifosi biancocelesti. La rivelazione di Di Gennaro

Intervistato da L’Arena, Antonio Di Gennaro ha parlato dell’imminente chiusura dell’affare Noslin nel calciomercato Lazio:

PAROLE – «Noslin? L’avevo già capito dopo i primi due gol, al Verona è così. Se ho visto qualcuno valido per l’Hellas qui in Germania? Sì, sarà scontato ma il georgiano Georges Mikautadze (ex obiettivo della Lazio, ndr.) farebbe al caso dell’Hellas. Capisco contenere i costi ma uno che fa gol serve e vale il sacrificio. Una punta moderna. Fa gol e assist. Poi è molto rapido e tecnico. Sarebbe un investimento importante e da fare. Servono 15 milioni di euro ma se Noslin va via, si potrebbe mettere in piedi un’operazione di grande livello».