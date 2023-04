Nikolau pensa già alla Lazio: «Ecco quale sarà la nostra arma...»

Il difensore dello Spezia pensa già al prossimo impegno di campionato contro i biancocelesti

Dimitrios Nikolaou, difensore dello Spezia, al termine della sfida contro la Fiorentina, ha parlato ai microfoni del club del prossimo impegno di campionato contro la Lazio.

LE PAROLE- «La Lazio è una grande squadra, dovremo essere bravi a fare valere le nostre qualità, nel nostro stadio e davanti al nostro pubblico, che come sempre sarà la nostra arma in più per raggiungere l’obiettivo»