Finita l’odissea della Nigeria: Dele-Bashiru tornano a casa: non giocheranno con la Libia

Finisce con il ritorno a casa l’odissea libica della Nigeria, bloccata in un aeroporto a più di 200 chilometri da Bengasi

La Nigeria, dopo 15 ore di odissea, è tornata a casa. Intanto prosegue la polemica tra la federazione nigeriana e quella della Libia, accusata di aver dirottato e sabotato la squadra biancoverde in vista del ritorno della qualificazione in Coppa d’Africa. Per quasi un giorno i calciatori sono rimasti di fatto ostaggio nell’aeroporto di Al Abraq, a 240 chilometri da Bengasi, dove si sarebbe dovuto giocare e sono rimasti bloccati lì, con la loro attesa testimoniata dal capitano Troost-Ekong che su X ha accusato la federcalcio libica di boicottaggio. La federazione alla fine è riuscita ad organizzare un volo che riportasse in Nigeria i calciatori e da lì, avendo deciso di non presentarsi per la partita, a casa.

Una buona notizia per la Lazio e Marco Baroni, che come riportato dal Messaggero, potrà contare di nuovo su Dele-Bashiru in vista della sfida con la Juve e ritroverà un giocatore che, se sicuramente toccato da tutta la vicenda, con una partita in meno sulle gambe a pesare.