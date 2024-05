Nicolò Frustalupi: «Lazio diversa dalle altre squadre. Papà non si vantava delle sue gesta, ma so che...»

Nicolò Frustalupi, figlio dell’ex centrocampista della Lazio Mario, ha parlato in vista delle celebrazioni per i 50 anni dal primo Scudetto

Ai microfoni di Radiosei ha così parlato Nicolò Frustalupi, storico secondo di Mazzarri e figlio dell’ex Lazio Mario.

LE PAROLE – «Domenica sarò all’Olimpico, sarò in campo per omaggiare la Lazio del primo scudetto e la memoria di mio padre Mario. Quando è venuto a mancare ero piccolo, avevo dodici anni, non mi ha parlato direttamente lui di quella squadra, era umile, non era uno che si vantava delle sue gesta. Mi sono informato io, ne so abbastanza e ne sono affascinato. Con il figlio di Re Cecconi c’è un rapporto che coltiviamo da tempo, ma nelle varie reunion che sono state fatte ho avuto modo di confrontarmi con gli ex compagni di papà. Il ricordo di questo scudetto a distanza di 50 anni è una cosa speciale, ambiente e tifosi della Lazio sono diversi dagli altri. Il ruolo di papà di regista era quello che faceva girare la squadra, era un po’ l’allenatore in campo, cosa che i suoi ex compagni riconoscono. Questo mi riempie di orgoglio».