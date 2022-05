Fagioli: «Non so cosa sucecderà in futuro. Carnesecchi? Fortissimo»

Nicolò Fagioli si è raccontato in un’intervista per Tuttosport, soffermandosi sul futuro: ecco le sue parole

Nicolò Fagioli è uno dei tanti nomi fatti dai quotidiani come possibile contropartita per arrivare a Milinkovic. Il Sergente è il sogno della Juve, ma le richieste della Lazio spaventano. Mentre il futuro del serbo è ancora in dubbio, il giocatore bianconero fantastica sul suo: ecco le sue parole in un’intevrista per Tuttosport.

RITORNO ALLA JUVE – «Sì. Il mio sogno resta quello, ma non conosco il mio futuro e nemmeno quello di Alvaro. Adesso mi godo questa vittoria, poi ci sarà tempo per parlare con i dirigenti della Juventus e i miei agenti».

SERIE A CON LA CREMONESE – «Qui mi trovo benissimo, ma non dipende da me. Sicuramente questa promozione è una soddisfazione doppia per me che a Cremona ho giocato anche da bambino».

MODELLO – «Modric».

MODRIC BIANCONERO – «Quello è il mio sogno, vedremo cosa succederà».

CARNESECCHI – «Fortissimo!».