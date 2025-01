Ngonge Lazio, tutto ancora possibile. Con quella cessione si punta sul suo acquisto: lo scenario

Ngonge Lazio, tutto è ancora possibile prima del gong di fine mercato. Serve però una cessione per il suo acquisto: le ultime

Secondo quanto scrive l’edizione odierna de Il Messaggero, le sorprese per il calciomercato Lazio non sono ancora finite. A una settimana dal gong di fine mercato, i biancocelesti sperano di mettere a segno altri colpi per rinforzare la rosa.

Tra questi potrebbe esserci Cyril Ngonge, per il quale non si esclude un possibile assalto. Prima, però, dovrebbe esserci la cessione di Tchaouna, seguito sempre con molta insistenza dal Bologna.