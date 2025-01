Ngonge Lazio, scambio con Isaksen da non sottovalutare: perchè in casa biancoceleste ci credono ancora. Ultime

Ngonge Lazio, presentata un’offerta di scambio con Isaksen al Napoli: ecco perchè il club capitolino crede in questo affare

Sull’edizione odierna de Il Messaggero si parla di Cyril Ngonge, per cui il calciomercato Lazio avrebbe presentato un’offerta di scambio al Napoli, comprendente il cartellino di Isaksen più 3 milioni di indennizzo in favore del club capitolino.

Come spiega il quotidiano, non sarebbe un affare campato pienamente per aria. Non va sottovalutata questa pista, perchè nei prossimi e ultimi giorni di mercato potrebbe iniziare improvvisamente a scaldarsi.