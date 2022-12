Neuer, brutto infortunio per il portiere tedesco – FOTO

Brutto infortunio per il portiere tedesco del Bayern Monaco Manuel Neuer, che vede dunque la sua stagione concludersi

Brutto infortunio per il portiere tedesco del Bayern Monaco Manuel Neuer, che vede dunque la sua stagione concludersi

L’estremo difensore è infatti caduto dagli sci, rompendosi una gamba. A spiegare il tutto è stato lui stesso sui suoi canali social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Manuel Neuer (@manuelneuer)

«Ciao ragazzi, che dire, la fine dell’anno poteva sicuramente andare meglio. Mentre cercavo di schiarirmi le idee con lo sci, mi sono rotto una gamba. L’intervento di ieri è andato bene. Grazie mille ai dottori! Tuttavia, fa male sapere che la stagione in corso è finita per me».