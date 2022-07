Barcellona, Neto non convocato per il raduno: il portiere è sul mercato

Neto non è stato convocato da Xavi per il raduno del Barcellona, il portiere ora è ufficialmente sul mercato

Neto, come rivelato da Mundo Deportivo, non è stato convocato da Xavi per il raduno del Barcellona, il portiere ora sembra essere finito ufficialmente sul mercato.

L’estremo difensore negli scorsi giorni era stato accostato anche alla Lazio. E chissà che quella dell’ex Fiorentina e Juve non possa tornare a essere una pista calda.