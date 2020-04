Lazio, Nesta: «Senza i casini dell’ultimo anno sarei rimasto a vita»

L’ex capitano della Lazio è tornato a parlare del suo passato in biancazzurro con Cannavaro durante una live su Instagram

Dopo la diretta con Bobo Vieri, Alessandro Nesta è tornato su Instagram e questa volta ospite di Fabio Cannavaro.

L’ex difensore è tornato ancora una volta sul suo passato in biancoceleste: «Io sarei stato a vita a Lazio senza i casini che sono successi all’ultimo anno. Sono andato al Milan e facevano tutto un altro calcio. Al Milan pensavo di poter stare 10 anni tranquillamente dopo aver vinto la Champions il primo anno invece in quell’estate il Milan comprò Jaap Stam e lì ho capito che il mio posto non era assicurato e dovevo farmi il culo ogni giorno».