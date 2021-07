Nedved: «Sarri alla Lazio? Gli auguro di starci bene come ci sono stato io»

Pavel Nedved replica a Maurizio Sarri sulle dichiarazioni in merito ai festeggiamenti per il quarto posto della Juve di Pirlo. Le parole nel corso della presentazione del calendario della Serie A.

SARRI – «Da noi ha trovato una squadra forte, ha provato a fare il suo calcio. E c’è anche riuscito perché abbiamo vinto lo scudetto. Vincere è una cosa da pochi, sono stato molto contento di Maurizio. Credo ci siamo trovati bene entrambi. Abbiamo diviso le nostre strade dopo tante valutazioni. Spero si trovi bene alla Lazio come è accaduto a me, mi sono trovato molto bene».

PIRLO – «Maurizio ha detto che si è festeggiato il quarto posto. Sì è vero, si è festeggiato poco lo Scudetto con lui perché è stato naturale. Ci sentivamo scarichi. Abbiamo provato a dare altre motivazioni con Pirlo. Abbiamo festeggiato il quarto posto per come è avvenuto. Abbiamo trovato tante difficoltà. Pirlo ha conquistato la Coppa Italia e il quarto posto con tante sofferenze. Per questo abbiam festeggiato tanto».