Lazio Primavera, Ndrecka: «Siamo rammaricati. Ora testa alla salvezza»

Il giocatore della Lazio Primavera Ndrecka ha parlato dopo la finale di Coppa Italia persa contro la Fiorentina

Angelo Ndrecka, giocatore della Lazio Primavera, ha parlato ai microfoni di Sportitalia dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia contro la Fiorentina.

«Primo tempo regalato purtroppo, ci aspettavamo che costruissero in maniera diversa. Sono felice del secondo tempo ma non è bastato, siamo rammaricati. Il problema era il pressing, allora il mister ci ha detto di alzare il baricentro e passare al 3-5-2 ma non è bastato. Sarebbe da stupidi prendersela con Raul Moro, meriterebbe di stare in prima squadra. Sono stati bravi loro a chiuderlo bene, sapevano che è uno dei nostri punti di forza. Il nostro obiettivo è la salvezza, io sono fuoriquota e sono più grande, sarà compito mio caricarmi la squadra sulle spalle e proveremo a salvarci a tutti i costi”»