Nazionali Lazio, Tchaouna titolare in Francia U21 Slovacchia

Nazionali Lazio, nuova grande chance per Loum Tchaouna con la maglia della Francia U21: subito titolare nella vittoria dei transalpini con la Slovacchia

Nazionali Lazio, Loum Tchaouna era tra gli undici titolari nella sfida di questa sera tra Francia U21 e Slovacchia. Trova spazio quindi anche il giocatore della Lazio che, però, non trova la rete in una sfida terminata poi 4-0 per i transalpini.

A segno i suoi compagni Tel e Kalimuendo, entrambi autori di una doppietta ed ora, si punta agli europei per mettersi ancora di più in mostra seppur la giovanissima età.