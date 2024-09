Nazionali, Ruanda-Nigeria 0-0: la partita di Dele Bashiru

Nazionali, pareggio a porte inviolate per la Nigeria nella gara di African Nations League contro il Ruanda: la partita del biancoceleste

Le nazionali scendono in campo per le ultime gare. La Lazio attende il ritorno dei suoi giocatori per poter preparare al meglio il match contro l’Hellas Verona. Tra questi, Dele Bashiru è sceso in campo proprio oggi, 10 settembre, con la sua Nigeria nel match contro il Ruanda.

La sfida valida per la qualificazione alla prossima Coppa d’Africa è termina 0-0. Un pareggio senza reti e deludente per la nazionale nigeriana, che nella prima giornata del girone aveva sconfitto per 3-0 il Benin. Dele Bashiru è partito titolare e ha giocato per 70 minuti prima di essere sostituito da Onyedika.