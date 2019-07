Nazionale U21, è Paolo Nicolato il nuovo ct

Paolo Nicolato è il nuovo ct dell’Italia Under 21: è stato individuato dopo le dimissioni di Di Biagio, a seguito della delusione europea

Sarà Paolo Nicolato a guidare l’Italia under 21. È stato scelto il nuovo ct per la baby Nazionale, dopo le dimissioni rassegnate da Di Biagio. Il nuovo ct continua la cavalcata in azzurro dopo i successi conquistati con l’Under 19 (secondo posto all’Europeo) e con l’Under 20 (quarto posto nella stessa competizione).

Nicolato sarà presentato il 12 luglio e capitanerà la sua nuova squadra contro il Lussemburgo, il 10 settembre.

«Per me è una grandissima soddisfazione, ringrazio il Presidente federale. Mi metterò subito a disposizione di Mancini per definire la sinergia tra Under 21 e Nazionale maggiore», queste le prime parole del nuovo mister degli azzurrini.