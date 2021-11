Nazionale, Italia a tinte brasiliane: Mancini segue anche Luiz Felipe

La FIGC è a lavoro anche per il centrale biancoceleste e la situazione sarebbe ancor meno complessa rispetto a Joao Pedro poiché la pratica era già stata affrontata nel 2019. Il problema, però, potrebbe essere una possibile chiamata del c.t. del Brasile Tite. Per questo motivo, Luiz Felipe potrebbe ricevere in questi giorni una chiamata dal Club Italia per ricevere un sì definitivo per vestire l’azzurro.