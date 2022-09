Nazionale, Politano verso il forfait: Mancini non chiamerà Zaccagni. Il motivo

Politano potrebbe lasciare subito il ritiro della Nazionale per infortunio, ma Mancini non chiamerà Zaccagni per sostituirlo

Prima sosta della stagione per la Serie A per far spazio alla Nazionale e primi problemi per il c.t. Roberto Mancini. Matteo Politano è infatti uscito malconcio da Milan-Napoli e, dopo aver sostenuti tutti gli esami del caso a Coverciano, potrebbe subito lasciare il ritiro azzurro.

A sostituirlo però, come riportato dal Corriere dello Sport, non dovrebbe esserci Mattia Zaccagni. L’esterno della Lazio era stato escluso dai convocati per l’uscita anticipata dello scorso giugno. Una “punizione” che il c.t. non intende togliere al calciatore biancoceleste.