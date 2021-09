Nazionale, gli aneddoti sull’Europeo raccontati da Immobile VIDEO

Nazionale, Ciro Immobile e Verratti raccontano retroscena e aneddoti sulla spedizione vincente all’Europeo 2020

Per tutti i tifosi italiana è stata un’estate magica: a quasi due mesi di distanza le immagini della notte di Wembley sono ancora vivide ed emozionanti in maniera intatta. Un gruppo fantastico quello dell’Italia, partito non proprio coi favori del pronostico, ma che si è rafforzato e cementato cammin facendo. Gli Azzurri tornano in campo questa sera per le qualificazioni al mondiale in Qatar, e affronteranno la Bulgaria.

Dal ritiro della Nazionale, Ciro Immobile e Marco Verratti hanno ricordato aneddoti e curiosità della vittoria dell’Europeo in un video postato dall’account Instagram della selezione italiana.