Nazionale, Buffon racconta i suoi incubi in porta: si tratta di due ex Lazio. Ecco le parole del capo della delegazione azzurra

Il capo della delegazione azzurra Gianluigi Buffon ha rilasciato un’ intervista sui canali social della Nazionale insieme al portiere Gianluigi Donnarumma. L’ex portiere ha parlato anche di chi fossero i suoi incubi in porta, si tratta di due ex Lazio:

INCUBI IN PORTA– «I primi anni sicuramente Bobo Vieri, come toccava palla mi faceva gol. Poi anche Roberto Mancini è stato uno di quelli che mi ha fatto parecchi gol. Ma incubi non ne hai, l’unica cosa che sai quando cominci a fare il portiere è che subirai gol ».