Nations League, Ucraina Albania 1-2: il match di Hysaj

Nations League, alla luce della vittoria della squadra albanese per il primo turno della competizione ecco come è andata per il biancoceleste

Archiviato il turno di campionato, a tenere banco in questo weekend è la Nations League con le rispettive nazionali coinvolte tra cui l’Albania del giocatore della Lazio Hysaj. Gli albanesi hanno esordito nel torneo contro l’Ucraina vincendo in casa di quest’ultimi per 2-1. Il terzino delle aquile è protagonista di una buona prova, durante la quale si è mosso sulla fascia destra del campo