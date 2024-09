Nations League, Albania-Georgia 0-1: la PARTITA di Hysaj

Nations League, alla luce della sconfitta degli albanesi contro i georgiani ecco come è andato il match del biancoceleste

Si conclude la prima fase di Nations League anche per l’Albania di Hysaj della Lazio, la quale però esce sconfitta per 1-0 nella gara contro la Georgia. A decidere la partita è stato il gol realizzato da Kochorashvili, che rende vana la resistenza per 70′ della formazione albanese che ha visto protagonista anche il biancoceleste.

Hysaj infatti ha preso parte alla partita e ha giocato tutto il match partendo subito dai titolari e quindi dal 1′ di gioco