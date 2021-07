Nasce il Napoli di Spalletti. Il tecnico riparte da Osimhen, Insigne cedibile

In giornata il summit tra De Laurentiis e Spalletti a Castel Volturno. Tra i temi ci sarà il mercato, il presidente rinuncerebbe a Insigne

Il Napoli targato Luciano Spalletti sta per prendere forma, oggi ci sarà un importante incontro a Castel Volturno tra il tecnico di Certaldo e il presidente Aurelio De Laurentiis per porre le basi della squadra della prossima stagione e fissare gli obiettivi.

Secondo Il Corriere dello Sport si parlerà ovviamente anche di mercato, con l’allenatore ex Roma intenzionato a ripartire da Di Lorenzo, Manolas, Meret, Zielinski, Osimhen, Mertens e Lozano. Molto dipenderà però dalle cessioni, con i casi Koulibaly e soprattutto quello di Insigne a tener banco. Il capitano ha il contratto in scadenza nel 2022 e il rinnovo non sembra cosa facile. Avere entrambi certo, farebbe molto comodo a Spalletti.