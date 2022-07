Napoli, ufficiale l'addio a Mertens. La Lazio... - VIDEO

Il Napoli ha deciso di salutare e omaggiare Dries Mertens con un video: l’addio è ufficiale. La Lazio osserva interessata

L’attaccante, come confermato da De Laurentiis, non tornerà a Napoli dopo le varie trattative per il rinnovo con la società. La Lazio osserva interessato: nei prossimi giorni potrebbe arrivare l’accelerata decisiva.