Napoli, ora è UFFICIALE: De Laurentiis annuncia il nuovo tecnico

Ora è veramente ufficiale, a sorpresa Aurelio De Laurentiis ha annunciato il nuovo allenatore della squadra partenopea

La notizia era attesa da ore e finalmente, adesso, è arrivata l’ufficialità. Sarà nientemneo che Walter Mazzarri il prossimo allenatore del Napoli. Tramite un messaggio sul proprio profilo X (ex Twitter) il patron Aurelio De Laurentiis ha postato un non fraintendibile: «Bentornato Walter!»

La sconfitta rimediata in casa contro l’Empoli si è dunque rivelata fatale per l’ormai ex allenatore Rudi Garcia. Al suo posto scelto dunque il mister italiano che ha per questo superato la concorrenza di Igor Tudor.