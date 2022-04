Napoli, rinnovo Mertens: il belga vuole prima dei chiarimenti. Lazio alla finestra

Calciomercato Lazio: i biancocelesti tengono sempre d’occhio Mertens, che prima di rinnovare con il Napoli vuole dei chiarimenti

Il presidente del Napoli De Laurentiis ha confermato di voler trattenere Dries Mertens e di volergli prolungare il contratto in scadenza, ma il belga, che piace molto alla Lazio con Sarri che lo riabbraccerebbe volentieri, avrebbe ancora delle riserve.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, “Ciro” vorrebbe prima avere un chiarimento con Luciano Spalletti che in questa stagione lo ha utilizzato col contagocce. Mertens non vuole perdere la possibilità di andare al Mondiale e vorrebbe così garanzie sul minutaggio. La Lazio, dal canto suo, resta alla finestra per qualsiasi evoluzione della vicenda.