Il Napoli intensifica il pressing su Gila, tutti i dettagli sull’accordo con i biancocelesti

Raggiunto un accordo di principio col giocatore spagnolo, le ultime su Gila al Napoli e sui dettagli della trattativa con la Lazio

Il Napoli ha trovato la tanto ambita intesa di massima con Mario Gila per un contratto triennale fino al 2031, con un ingaggio da 3 milioni netti a stagione e opzione per il 2032. Stando infatti a quanto riportato da Nicolò Schira su X. Il difensore centrale spagnolo classe ’98 ha già dimostrato di saper competere ad alti livelli in Serie A con la Lazio, dove ha collezionato più di 100 presenze tra campionato e coppe nazionali e internazionali.

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Passato e caratteristiche del centrale iberico

Nonostante sia dotato di grande fisicità si tratta di un difensore rapido nelle letture difensive e abile nell’impostazione dal basso, qualità che lo rendono ideale per un modulo a tre o a quattro in retroguardia.

Il centrale iberico è cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid, giocando nelle squadre giovanili fino all’approdo in prima squadra del Valladolid e poi alla Lazio, trasferitosi nel 2022 per una cifra di circa 6 milioni di euro, con i blancos, che hanno mantenuto il 50% sulla futura rivendita. Nella stagione 2025/26 ha disputato 32 partite di Serie A, mettendo a segno 1 gol e mostrando grande continuità difensiva.

Trattativa con la Lazio e il valore del cartellino

Il nodo principale resta l’accordo tra club. La Lazio non intende cedere Gila sotto i 30 milioni di euro, cifra che riflette il valore maturato dal difensore, la sua esperienza in massima serie e il fatto che il giocatore ha ancora contratto fino al 2027. Il Napoli, dal canto suo, punta a un investimento più contenuto per non gravare sul bilancio, considerando anche i vincoli di mercato imposti dal saldo zero e la necessità di gestire l’indice di costo del lavoro.

La trattativa nei prossimi giorni sarà cruciale per capire se il Napoli riuscirà a completare il colpo in questa finestra estiva o se la Lazio deciderà di trattenere il proprio difensore di punta, considerando anche l’interesse di altri club europei. Gila, da parte sua, ha espresso la volontà di mettersi in gioco in una nuova esperienza e di puntare di nuovo alla Champions League, elemento che potrebbe facilitare il dialogo tra le parti.