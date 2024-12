Napoli Lazio, limitazioni per i tifosi: venduti pochissimi biglietti per il settore ospiti

Napoli Lazio gara in cui la squadra di mister Marco Baroni non potrà contare sulla spinta dei tifosi. Pochissimi tagliandi venduti

La trasferta di Napoli è stata vietata ai tifosi residenti a Roma e nel Lazio. Possono accedere al settore ospiti dello Stadio Diego Armando Maradona, della gara di Serie A in programma domenica 8 dicembre, solamente i tifosi non residenti nella regione e in possesso della Fidelity Card.

Al momento sarebbero stati venduti circa 30 biglietti nel settore dedicato ai tifosi della Lazio. I biglietti saranno acquistabili fino alle ore 19:00 di sabato 7 dicembre.