Napoli Lazio, il retroscena del match: De Laurentiis e la promessa ai suoi

Secondo Il Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis avrebbe fatto una promessa alla squadra prima del match contro la Lazio: i dettagli

Il Corriere dello Sport svela un retroscena riguardante Aurelio De Laurentiis e la squadra pochi minuti prima che iniziasse il match contro la Lazio.

Le cose, a quanto pare, sono andate così: una settimana fa, e per la precisione a ridosso del testa a testa con la squadra di Simone Inzaghi, negli spogliatoi del Maradona irrompe il presidente come da rituale inaugurato con la Juve. Oggetto: classico discorso alla squadra, carica e unità di intenti, abbraccio e via. L’annuncio: «Premio Champions per tutti». Poi un abbraccio e tutti in campo.