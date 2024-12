Napoli Lazio, non solo Dele Bashiru: Baroni ha un’opzione in più

Napoli Lazio con l’emergenza a centrocampo per i biancocelesti. Il mister ha però una soluzione alternativa a gara in corso

La Lazio si presenta a Napoli in piena emergenza a centrocampo. L’assenza di Vecino per infortunio e quella di Rovella per squalifica, lasciano il solo Guendouzi come elemento di ruolo. Dal primo minuto, al fianco del francese, agirà Dele-Bashiru.

Stando a quanto riportato da Il Messaggero, a gara in corso Baroni in quel ruolo avrebbe un’opzione in più da utilizzare: ossia Gaetano Castrovilli. L’ex Fiorentina garantirebbe più qualità ma meno quantità, resta comunque un’alternativa da prendere in considerazione in una situazione di emergenza come questa. L’ultima presenza in Serie A del classe ’97 risale al 27 ottobre contro il Genoa.