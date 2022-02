Napoli Inter, Inzaghi schiva le imboscate di Spalletti e può respirare

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Finisce in pareggio l’attesa sfida di vertice Napoli Inter che sorride certamente più ai nerazzurri che ai partenopei. Il Milan avrà ora però l’opportunità di balzare in vetta alla classifica

Napoli Inter passerà forse alla storia di questa Serie A come la grande occasione sprecata per gli azzurri. Soprattutto se analizziamo l’ottimo primo tempo giocato da Insigne e compagni, i quali devono rimpiangere di non aver allargato il divario dopo il gol lampo del capitano.

Perché l’impostazione tattica di Spalletti ha funzionato più che bene per quarantacinque minuti: squadra pericolosa ed equilibrata, sulle fondamenta di un Koulibaly rientrato in condizioni psicofisiche strepitose dalla vincente Coppa d’Africa. Ma un pizzico di sfortuna, qualche imprecisione e (successivamente) una paratona di Handanovic hanno tenuto a galla la capolista, che poi ha sfoderato gli artigli nel momento della difficoltà.

