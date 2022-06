Napoli, indagato De Laurentiis: la ricostruzione

Napoli, indagini in corso da parte della Procura sull’affare Victor Osimhen. De Laurentiis, presidente del club, compare tra gli indagati

La Procura di Napoli, secondo quanto riferito da Il Mattino, ha avviato un’indagine in merito all’affare che ha portato Victor Osimhen a vestire la maglia azzurra.

Nel mirino, in particolare, i trasferimenti di Karnezis e di alcuni calciatori della Primavera, poi passati al Lille, già finiti in passato tra gli oggetti di indagine per il caso plusvalenze. Ipotesi di falso in bilancio per i partenopei, mentre il contratto del nigeriano è stato sequestrato. Indagato anche il presidente del club Aurelio De Laurentiis.