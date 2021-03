Napoli, Hysaj lascia a parametro zero: su di lui il Milan, Lazio defilata

Elseid Hysaj con tutta probabilità lascerà il Napoli al termine della stagione a parametro zero ma nel suo futuro potrebbe esserci la Serie A

Come riferito da Alfredo Pedullà su di lui c’è il Milan. La società rossonera lo studia con attenzione, osserva con interesse il calciatore albanese e potrebbe tentate l’affondo decisivo in caso di qualificazione in Champions League.