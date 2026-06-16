Il Napoli punta dritto a Gila: la strategia del club azzurro tra interesse e complessità

Il Napoli cerca di stringere i tempi per chiudere quanto prima la trattativa per Mario Gila! Le ultime sul difensore biancoceleste

Il Napoli accelera sul mercato per rinforzare la difesa, con Mario Gila al centro dei piani di Allegri. Il centrale catalano, classe 1998, rappresenta un profilo giovane e già competitivo, in grado di garantire fisicità e qualità tecnica nella retroguardia partenopea.

La sua esperienza in Serie A, maturata con la Lazio, lo rende pronto a confrontarsi con le pressioni di un club impegnato in campionato e competizioni europee. Il difensore, 25 anni, ha già espresso chiaramente la volontà di cambiare aria e ritrovare nuove sfide, aprendo così la possibilità a un trasferimento che potrebbe ridisegnare il reparto arretrato degli azzurri.

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La posizione della Lazio e la trattativa

La Lazio si trova a gestire una situazione complessa: il contratto di Gila scadrà nel 2027 e, come anticipato dalle news calciomercato Lazio del Corriere dello Sport, il difensore non ha intenzione di rinnovare. Lotito, da sempre noto per la sua fermezza nelle trattative, ha fissato una soglia minima di 30 milioni di euro per cedere il giocatore.

Questo importo, seppur elevato, rappresenta un punto di equilibrio tra il valore economico e la necessità della società di mantenere la stabilità finanziaria. Il club biancoceleste ha infatti ancora vincoli di mercato legati al saldo zero, e la cessione di Gila potrebbe diventare una chiave per liberare risorse da reinvestire.

L’interesse del Napoli

Il Napoli osserva con attenzione e ha già trovato l’intesa di massima con il giocatore su un contratto triennale, con ingaggio superiore a 1,5 milioni netti a stagione, bonus inclusi. Il club azzurro valuta con attenzione la composizione del reparto difensivo: Rrahmani è il leader intoccabile, mentre Juan Jesus lascerà il club a parametro zero, e Beukema e Buongiorno hanno generato investimenti complessivi di 73 milioni nelle ultime due estati. L’inserimento di Gila potrebbe permettere ad Allegri di gestire al meglio l’affollamento in difesa, integrando anche soluzioni come Olivera eventualmente da centrale.

Tempistiche e prossimi passi

Il confronto tra Napoli e Lazio sarà decisivo per definire modalità e cifra dell’operazione. La trattativa, seppur complessa, è seguita con grande attenzione: il mercato estivo è appena iniziato e l’intento del club partenopeo è quello di assicurarsi un rinforzo pronto a dare stabilità alla retroguardia sin dalle prime settimane di preparazione. La prova in campo e l’adattamento al gruppo saranno elementi fondamentali per completare l’inserimento di Gila nel nuovo progetto tecnico.