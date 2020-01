Napoli, terapie per Maksmimovic, ancora differenziato per Koulibaly

Napoli, il report della seduta di allenamento odierna in vista del match dell’Olimpico in programma sabato contro la Lazio

La Lazio tornerà in campo sabato nell’anticipo dell’ultima giornata del girone d’andata del campionato di Serie A. All’Olimpico i biancocelesti sfideranno il Napoli di Gattuso reduce dalla sonora sconfitta del San Paolo contro l’Inter.

Gli azzurri sono tornati in campo già nella giornata di oggi per l’allenamento: squadra suddivisa in due gruppi tra chi ieri è sceso in campo e chi no. Terapie per Maksimovic mentre ancora lavoro differenziato per Koulibaly. Out Ghoulam per influenza.