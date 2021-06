Nandez in Premier: il centrocampista giocherà con il Leeds

Nahitan Nandez giocherà in Premier League: il Cagliari sembra aver raggiunto l’intesa con il Leeds di Bielsa

Niente da fare per Nahitan Nandez: tanti i club – tra cui la Lazio – che hanno seguito con attenzione il centrocampista del Cagliari in queste settimane. Nessuna però ha mai affondato un colpo decisivo per fare breccia sui rossoblù.

Come riporta il Corriere dello Sport il giocatore non si trasferirà in un altro club della Serie A: per lui si apriranno a breve le porte della Premier League dove ad accoglierlo ci sarà il Leeds del Loco Bielsa.