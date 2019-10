Nainggolan si racconta: «Senza alcol e discoteche non sarei me stesso»

Radja Nainggolan si è raccontato in una lunga intervista concessa a Sport Week. L’ex di Roma ed Inter si è raccontato a 360°

Radja Nainggolan si è raccontato a 360°. Dagli eccessi alla carriera, ha spaziato in una lunga intervista concessa a Sport Week, di cui Gazzetta.it ha riportato un piccolo estratto: «All’Inter, all’inizio sono stato fischiato perché parlavo di Roma e della Roma, che è stata casa mia. Ma io non sono uno di quelli che bacia la maglia della squadra dove è appena arrivato. Sono tornato a Cagliari anche per lei: qui è nata, ha la famiglia e gli amici. Qui, per lei è più facile combattere. Serate, discoteche, alcol? Se voglio, io posso rinunciare a tutto. Ma non sarei me stesso».